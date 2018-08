Tientallen huizen Roermond ontruimd om gaslek

Het lek zit in een leiding in de nieuwbouwwijk ’t Parcje, aan de zuidkant van de Limburgse stad. Alle bewoners moesten hun huis uit en de politie heeft de omgeving ruim afgezet vanwege explosiegevaar.

De brandweer meldt dat bij graafwerkzaamheden een hoofdgasleiding is geraakt. Door de druk van het gas wordt zand de lucht in gespoten. In de buurt is duidelijk het sissende geluid van ontsnappend gas te horen.

Zowel de brandweer als de politie en marechaussee zijn met veel mensen ter plaatse. Medewerkers van gasnetbeheerder Enexis zijn ook gearriveerd.

Voor de geëvacueerde bewoners is opvang geregeld in een restaurant in de stad.