‘Dodenherdenking is niet bedoeld als provocatie’

Verder in de podcast: de avondklok is niet te legitimeren als er geen duidelijke exit-strategie achter dit besluit zit. En: hoe zijn de emotionele reacties in Nederland te verklaren op het aantreden van Joe Biden – dé personificatie van het politieke establishment in Washington? Ook: wat nieuwe partijen allemaal moeten doen om in de Tweede Kamer te kunnen komen, is niet mis. Zeker in tijden van corona.

