Oprichtster Pussy Riot wil optreden in Groningen

GRONINGEN - Mede-oprichtster Maria Alyokhina van de activistische Russische punkrockband Pussy Riot hoopt in januari in De Oosterpoort in Groningen op te treden. Ze heeft een programma waarin ze met anderen vertelt over de oorspronkelijke groep, die in 2012 de wereldpers haalde met een protest in een kerk in Moskou tegen de omstandigheden waaronder Russische verkiezingen werden gehouden. De actie tegen kerk en Kremlin leverde haar een gevangenisstraf op.