Wethouder afgeperst met seksfoto’s

Het zou gaan om maar liefst achthonderd afbeeldingen gaan van een ’erotisch feestje’ in de zomerbar La Brassa in Langemark-Poelkapelle.

Frank Gheeraert (Open VLD) en wethouder van Ruimtelijke Ordening was daar met zijn vrouw.

„Dit is een grote inbreuk op mijn privacy”, zegt een boze Gheeraert tegen Het Nieuwsblad. Hij zegt dat hij inderdaad op het feestje is geweest maar „er heeft dus iemand de moeite genomen om zich door het maïs te dringen en foto’s te komen trekken. Dat is een totale inbreuk van onze privacy en voyeurisme.”

De foto’s gaan viraal in België.

Volgens de krant staan op de foto’s rond de tien naakte mensen ’sommigen in expliciete poses’. „Ik hoef mij niet te verantwoorden voor mijn privéleven”, aldus Gheeraert. „Ik begrijp welke indruk je van de foto’s kan hebben, maar dit was geen seksfeestje.”

Wie er achter de beelden zit, is voorlopig onduidelijk. De schepen zelf sluit niet uit dat de komende verkiezingen ermee te maken hebben. „Dit is pure chantage. Ik hoop dat de politie snel achterhaalt wie hier achter zit.”