Belgische mama dankt Nederlandse redster kind

Rowan (4) werd gered door Mike en Michelle (rechts). „Jullie zijn twee schatten", aldus de moeder van Rowan.

HOUTHALEN - Een Nederlandse vrouw blijkt maandag een 4-jarig Belgisch jongetje van de verdrinkingsdood te hebben gered in een recreatiegebied in Belgisch Limburg. De moeder van kleuter Rowan begon woensdag via Facebook een succesvolle zoekactie naar de onbekende vrouw om haar persoonlijk te bedanken. Rowan ontwaakte woensdagavond uit een coma.