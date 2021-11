Nationale Park De Hoge Veluwe wil verbod op droppings

Binnenland

Na dood damhert ook hertenpoot gevonden in Amsterdam

Nadat dinsdagmiddag in het Amsterdamse Westerpark het afgestroopte kadaver van een damhert is gevonden, is er in het centrum van de hoofdstad ook een poot van een hert aangetroffen. De politie meldt op Facebook dat de poot werd gevonden in de Rapenburgerstraat. De politie gaat onderzoeken wat er geb...