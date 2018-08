Noodweer in Zuid-Frankrijk

Op deze campings bivakkeren zeer waarschijnlijk ook veel Nederlanders. Vrijwel het hele zuidoosten van Frankrijk kampt momenteel met onweersbuien, hier geldt code oranje.

Drie campings zijn ontruimd in het dorp Saint-Ambroix. Op camping Beau Rivage in dat dorp, een camping die zich ook op Nederlanders richt, is de bliksem ingeslagen in een boom. De eigenaar van de camping wil niet zeggen of er ook Nederlanders zijn geëvacueerd. „Ik heb andere dingen aan mijn hoofd”, laat hij in een reactie weten aan De Telegraaf. Lokale media melden dat er op de drie campings in totaal honderd mensen zijn geëvacueerd.

Tieners

Daarnaast werden 126 Duitse tieners geëvacueerd van hun vakantiebestemming in Saint-Jean-de-Peyrolas in het noorden van het departement Gard. Ze waren op zomerkamp. Een van hun begeleiders, een 70-jarige man, is vermist. Hij was in zijn caravan voor het noodweer gaan schuilen. Die caravan werd meegesleurd toen het water plotseling begon te stijgen.

Vallon-Pont-d'Arc in de Ardèche. Hier werd gisteren, toen het nog lekker weer was, massaal gezwommen. Ⓒ Marcel Moelard

