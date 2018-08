Mogelijk salmonella in bakmix van Dr. Oetker

De Mug Cake Chocolade bakmix van Dr. Oetker Ⓒ Dr. Oetker

DEN HAAG - Dr. Oetker haalt de bakmix Mug Cake Chocolade terug. Mogelijk is er salmonella aanwezig in het poeder, dat met melk moet worden aangemaakt om een eenpersoonscake te maken in de magnetron. Een besmetting met de salmonellabacterie kan leiden tot maag- en darmklachten.