We spraken over de verkeersregelaars, de man en ik. De verkeersregelaars die op de half afgesloten Ridderspoorweg met een handgebaar het verkeer doen stoppen en laten rijden. Mannen en vrouwen die daar de hele dag staan. In hittegolf of onweersbui. Verkeersregelaars roepen agressie op bij sommige weggebruikers. Dat is vaak in het nieuws en daar spraken wij over, de man en ik.