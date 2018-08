Dodental Griekse bosbranden nu 93

Ⓒ AFP

ATHENE - De bosbranden die Griekenland eind juli teisterden, hebben ten minste 93 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt. De dienst bescherming bevolking had net een slachtofferlijst met 92 namen gepubliceerd toen in een ziekenhuis nog een zwaargewonde overleed. Ten minste acht personen verkeren nog in levensgevaar.