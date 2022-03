Biden: zwaardere sancties Rusland

Met deze maatregelen wil Biden Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Rusland kon onder de beste voorwaarden handelen onder wat Amerikanen de ’favorite nation status’ noemen. Maar dat privilege raakt Rusland nu kwijt. Rusland komt daarmee tussen internationale paria's als Noord-Korea en Cuba te staan.

'Verpletterende klap'

De bondgenoten willen daarnaast ook Rusland verbieden geld te lenen van het IMF en de Wereldbank. Biden noemt de nieuwe maatregelen een „verpletterende klap” voor de Russische economie, omdat met de samenwerking van de G7 en de EU „de halve wereldeconomie” meedoet. „De vrije wereld komt samen tegen Poetin”, zei Biden. „Poetin is de agressor, en hij moet daarvoor de prijs betalen.”

Russische producten zoals wodka, vis, schaaldieren en diamanten mogen ook Amerika niet meer in. Dat is een grotendeels symbolische maatregel. Veel wodka van Russische merken wordt gewoon in de VS gemaakt. Op verschillende plekken in Amerika werd al geen Russische wodka meer verkocht. Ook stapten horecagelegenheden over op wodka uit andere landen.

Handelsbeperkingen

In het Amerikaanse Congres is ruime steun voor de maatregelen. Zowel Democraten als Republikeinen waren al eerder klaar voor meer handelsbeperkingen voor Rusland. De berichten over burgerslachtoffers maken die steun alleen maar groter. Biden bedankte congresleden dat ze even pas op de plaats hadden gemaakt, zodat Biden met de internationale bondgenoten kon afstemmen. Ook in Europa moeten de nationale parlementen zich nog over de maatregelen buigen.

Biden wilde niet ingaan op berichten dat Rusland mogelijk chemische en biologische wapens gaat gebruiken in Oekraine. Zijn eigen woordvoerder zei dat deze week. Hij zei geen informatie van inlichtingendiensten te kunnen delen. Maar hij verzekerde wel: „Rusland zal een hoge prijs betalen als ze chemische wapens zouden gebruiken.”