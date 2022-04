Referendum over ’president AMLO’ verdeelt Mexicanen

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat aan het Mexicaanse volk gevraagd wordt of het wil dat zijn president doorgaat of ermee ophoudt. De mogelijkheid voor een referendum over de intrekking van het mandaat van een president, een zogenaamde revocación, staat in de Mexicaanse grondwet maar er is nooit eerder een beroep op gedaan. De Mexicaanse president is een groot voorstander van volksraadplegingen.

Corrupt

„Het grootste belang van een revocación is dat het kan worden ingezet tegen een president die corrupt is of het volk onderdrukt, zoals in het verleden is voorgekomen”, legt politiek analist Eduardo Huchim uit. „Als het electoraat toen dit krachtige instrument had kunnen gebruiken, had het de president naar huis kunnen sturen”, aldus het voormalig lid van het Nationale Electorale Instituut (INE). „Gelet op de populariteit die López Obrador nog steeds geniet onder de Mexicanen zullen ze zijn mandaat niet intrekken.”

Tegenstanders vinden de oefening in democratie op zondag 10 april overbodig omdat López Obrador democratisch is gekozen en zijn termijn gewoon kan afmaken. Het referendum kost veel belastinggeld en dient in hun ogen het slechts om de populariteit van de president te bevestigen. Die schommelt is volgens opiniepeilingen rond de 60%. AMLO trad in 2018 aan met van 53 procent van de stemmen. Zijn regeringstermijn loopt af in 2024.

Obstakel

Terwijl de president het referendum aanprijst als een democratische exercitie wil hij tot schrik van zijn critici de bijl zetten in het onafhankelijke instituut INE dat de verkiezingen organiseert. Dat zou hij zien als een obstakel voor zijn hervormingen waarin ondermeer aandacht is voor de ruim 50 miljoen Mexicanen die onder de armoedegrens leven en voor de afschaffing van privileges van regeringsfunctionarissen en corruptie.

„Het INE is een van de belangrijkste pilaren van de Mexicaanse democratie”, stelt columnist Enrique Quintana in dagblad El Financiero. Opdoeken of hervormen van het INE kan volgens hem betekenen dat de regeringsmacht niet meer wordt afgewisseld door verschillende partijen. De terugkeer naar een eenpartijmonopolie, zoals de PRI dat 70 jaar had, is dan een risico.