Emmen zorgt voor happening in verzorgingshuis

Peter van der Vlag: „Een bezoek aan zo’n verzorgingshuis zet je met beide benen op de grond.”

Alsof zojuist het eerste elftal van Real Madrid is gearriveerd, zo wordt de selectie van FC Emmen onthaald in het Drentse verzorgingshuis De Horst. De ploeg van succescoach Dick Lukkien mag dan voor het eerst in de historie in de Eredivisie gaan spelen, van arrogantie is geen sprake. Vandaar dat ze ook dit jaar ’gewoon’ een bezoek brengen aan de alleroudste clubfans.