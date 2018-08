Oorlogsdreiging blijft reëel in dorpjes rond Gaza

Israël reageert met luchtaanvallen op Gaza op Palestijnse raketten. Ⓒ foto AFP

KISSUFIM - Israël en Hamas balanceren op de rand van een oorlog. Toch merk je dat niet aan Benny Hason. Een mortiergranaat is zojuist naast hem neergekomen, maar het deert hem nauwelijks. Met een sigaret in zijn mond ontrolt hij een brandslang om het vuur naast zijn schuur in Kissufim, op een paar honderd meter van Gaza, te doven. „Ik blijf een optimist”, grijnst hij.