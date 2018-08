Verongelukte vlieger verwoed Ajax-fan

De tweede persoon die omkwam was Verwelius’ Duitse examinator. Het kleine toestel crashte donderdagmiddag om 12.01 uur op de landingsbaan van Münster, een klein uur nadat het was opgestegen vanuit Lelystad. Het kwam ondersteboven op de baan terecht. De oorzaak is nog niet opgehelderd. Verwelius was een ervaren vlieger. Hij legde mogelijk net een periodiek examen af om zijn brevet te behouden.

Ervaren piloot en fotograaf

Bert Verwelius behoorde tot de groten in het Nederlandse vastgoed. Behalve de man achter grote, uiterst luxe bouwprojecten was Verwelius een verwoed Ajax-fan, ervaren piloot en fotograaf. Binnen ‘bekend Nederland’ was de bouwer en projectontwikkelaar een vertrouwd gezicht.

Zijn liefde voor Ajax uitte zich in een langdurig sponsorschap en in de aankleding van zijn vliegtuigen: op de staart van zijn rood-wit gespoten toestellen prijkte het nummer 14; een verwijzing naar het rugnummer van Ajacied Johan Cruijff.

Bouwmagnaat Bert Verwelius op archiefbeeld. Ⓒ RICHARD MOUW

Het callsign van het verongelukte toestel was PH-CJX, waarschijnlijk eveneens een verwijzing naar Cruijff en Ajax. Verwelius had de Beech G58 Baron pas gekocht in de Verenigde Staten; in juni werd het overgeschreven in het Nederlandse register. Een van zijn andere toestellen droeg het ‘kenteken’ PH-AJX, een verwijzing naar de Amsterdamse club.

Fotoboek over Pussy Riot

De bouwbaas was ook een fervent fotograaf. Achter zijn naam staan onder meer een fotoboek over de Russische punkband Pussy Riot, bekend om de provocatieve optredens, en het boek Simple Beauty, met tweehonderd erotische foto’s van mooie vrouwen. Verwelius ging in de leer bij bekende fotografen, maar ging er prat op dat hij alle aspecten van zijn werk in eigen hand hield. Hij exposeerde onder andere bij ontwerper Jan des Bouvrie en oud-toptennisser Tom Okker.

Met de gemeente Huizen lag Verwelius regelmatig overhoop over het landgoed van de familie. Dit jaar kreeg Verwelius een vergunning om een familiebegraafplaats aan te leggen – bedoeld voor hemzelf, zijn echtgenote, zijn kinderen en hun partners.