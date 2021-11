Premium Het beste van De Telegraaf

Impact van gasdreigement Kan Loekasjenko ons in de kou zetten?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

De Jamal-velden nabij Nesvizh brengen het gas naar Europa, via Wit-Rusland. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - De Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko dreigt de gaskraan naar Europa dicht te draaien als de EU met verzwaarde sancties komt vanwege zijn internationale migratieoperatie. Is dit een loos dreigement of kan Loekasjenko naast migranten ook gas inzetten in zijn hybride oorlogsvoering – ofwel, wat kan hij precies? Vijf vragen.