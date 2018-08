Nederlandse predikant verdronken in Zwitserland

„Hij is hoogstwaarschijnlijk tijdens het zwemmen afgelopen dinsdag in de maalstroom van de waterval terechtgekomen”, vertelt Wim Steller, lid bestuurszaken van de Kapelkerk. „Hij kwam niet meer boven. Werd meegetrokken met de onderstroom. Toen is de politie naar hem gaan zoeken.”

Het duurde even voordat ze het lichaam vonden. Woensdagochtend werd de 39-jarige predikant bij Wimmis, een plaats in het Zwitserse kanton Bern, gevonden.

Kerkdienst

„Hij was een bevlogen persoon”, vertelt koster Jan Zwart. Hij had een gezin, vier kinderen. Was vol van Jezus. We kregen het bericht dat hij en zijn vrouw afgelopen zondag nog bij een mooie kerkdienst waren geweest waarin werd gezegd: ‘Als de golven over je heen slaan, is Jezus nabij.’ Dat is nu wel heel cru. Zijn oudste kind komt net van de basisschool. Maar wij geloven dat God dit heeft toegestaan, al is dit natuurlijk een menselijk drama.”

Vandaag werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de kerkleden en naasten van de dominee om te praten en te bidden. Naar alle waarschijnlijk wordt zijn lichaam morgen naar Nederland gebracht en is volgende week de begrafenis. „De gemeente is in verwarring”, aldus Zwart. De voorzitter van de kerkenraad, Henk Eilander, is op vakantie in Italië. Hij is naar het gezin in Zwitserland om zich over hen te ontfermen.

De politie van Bern doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.