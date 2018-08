’Space Force’ VS moet er in 2020 zijn

„Uiteindelijk moet het Congres in actie komen voor de oprichting van deze nieuwe afdeling, die de Space Force gaat organiseren, trainen en uitrusten”, aldus Pence. Hij voegde eraan toe dat de tijd gekomen is om het idee voor dit legeronderdeel te realiseren. Dat wordt in principe een zelfstandige tak naast luchtmacht, landmacht, marine, korps mariniers en kustwacht.

„Alleen Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte is niet genoeg, we moeten in de ruimte Amerikaanse dominantie hebben. En daar gaan we dus voor zorgen. Vrede komt alleen tot stand door macht. In het heelal zullen de VS de komende jaren die macht worden”, zei Pence.

De regering zal het Congres vragen 8 miljard dollar extra ter beschikking te stellen voor de uitvoering van een programma voor vijf jaar. Pence benadrukte de noodzaak ervan door te wijzen op de dreiging uit Rusland en China, die ruimtewapens hebben en ontwikkelen. Trump reageerde via Twitter: „Space Force all the way!”