Zimbabwaanse oppositievoorman Biti aangeklaagd

Oud-minister van Financiën Biti had woensdag asiel aangevraagd in buurland Zambia, maar dat land willigde zijn verzoek niet in. De Zambiaanse autoriteiten droegen Biti donderdag over aan Zimbabwe.

De oppositiepoliticus is niet alleen aangeklaagd voor betrokkenheid bij geweld in de nasleep van de presidents- en parlementsverkiezing van eind juli. Hij wordt ook beschuldigd van het geven van verkeerde informatie over de uitslag.