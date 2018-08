KNMI: code oranje overal ingetrokken

Het KNMI waarschuwt dat de eerstkomende uren nog zware windstoten in het noorden mogelijk zijn tot circa 80 kilometer per uur. De zware windstoten zullen in de loop van de nacht verdwijnen, het laatst in het Waddengebied.

De stormachtige wind die over Nederland trok lijkt te zijn meegevallen. Op sommige plaatsen, zoals in Lelystad, Nunspeet, Papendrecht en Werkendam komen meldingen van omgewaaide bomen. Er zijn geen berichten over letsel.

De zwaarste windstoot die werd gemeten was op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar werd een vlaag gemeten van 102 kilometer per uur. De wind bereikte daar kort na 22.00 uur even stormkracht, 9 Beaufort. Aan de westkust kwam het niet tot storm, meldt Weeronline.

Weer slaat snel om

Op sociale media laten mensen zien hoe snel de weersituatie om kan slaan. „Het was rustig en windstil en toen zag je vanuit het westen opeens een soort versnelde wolk aankomen en opeens begon het enorm te waaien”, aldus twitteraar René vanuit Volendam.

Donderdag 9 aug, bijgewerkt tot 21.00 uur. Waarden geven hoogste windsnelheden in kilometers per uur aan. Ⓒ Weerplaza

De depressie bracht wel flinke regen- en onweersbuien met zich mee. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en naar Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen. Dit leidde op verschillende plaatsen tot wateroverlast. Vanuit Elburg werd 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel kon de riolering dit niet verwerken. In Zeeland en de westelijke helft van Zuid-Holland is 10-20 mm gevallen, op Walcheren 20-30 mm.

Vrijdag is het weer een stuk rustiger. Er is er mix van zon en wolken met kans op een bui. In het weekend keert het vertrouwde beeld van de afgelopen weken weer even terug: dan is het overwegend droog en wordt het zomers warm.