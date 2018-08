Windstoten bereiken Noord-Holland

Volgens Weerplaza zijn op het IJsselmeer en de Waddenzee windstoten mogelijk tot rond 100 km/uur. „Elders wel soms flinke windvlagen, maar meestal minder dan 80 km/uur.”

In de Haarlemmermeer werden rond 21.00 uur de zwaarste windstoten gemeld, van 80 tot 90 km/uur. Meldingen van problemen hebben we gelukkig nog niet ontvangen, hopelijk blijft dat zo, aldus de weersite.

Bekijk ook: Verzekering tegen overstromingen in de maak

Weer slaat snel om

Op sociale media laten mensen zien hoe snel de weersituatie om kan slaan. „Het was rustig en windstil en toen zag je vanuit het westen opeens een soort versnelde wolk aankomen en opeens begon het enorm te waaien”, aldus twitteraar René vanuit Volendam.

Donderdag 9 aug, bijgewerkt tot 21.00 uur. Waarden geven hoogste windsnelheden in kilometers per uur aan. Ⓒ Weerplaza

Het KNMI in De Bilt heeft de code oranje, de waarschuwing voor gevaarlijk weer, beëindigd voor Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. Reden is dat de stormachtige wind intussen verder naar het noorden is getrokken. In die provincies geldt nog wel code geel.

Bekijk ook: Vluchten op Schiphol geschrapt om slecht weer

De code oranje geldt nog wel voor Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied en de Wadden. Daar is kans op (zeer) zware windstoten tot rond 100 kilometer per uur uit een west- tot noordwestelijke richting.

De harde wind neemt in de loop van de nacht af.

Bekijk ook: Camping zet zich schrap voor noodweer