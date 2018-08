VS legt Rusland sancties op om Skripals

De ontspanning in de Amerikaans-Russische betrekkingen na Helsinki staat alweer onder druk. Ⓒ Foto EPA

Washington/Moskou - Amerika legt Rusland nieuwe sancties op vanwege de vergiftiging van de oud-dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter. De VS had nooit formeel erkend dat Rusland met die vergiftiging in Groot-Brittannië internationale regels over het gebruik van chemische wapens had overtreden. Rusland reageert boos op de maatregelen.