Kinderen getraind voor aanslagen op scholen

Siraj Ibn Wahhaj zou kinderen tot geweld hebben aangezet.

Washington - In de woestijn van New Mexico zijn kinderen getraind om schietpartijen uit te voeren op scholen. Dat staat in de aanklacht tegen de hoofdverdachte in de zaak, Siraj Ibn Wahhaj. De man wordt ook verdacht van kindermishandeling en verwaarlozing. Naast de hoofdverdachte zijn ook een andere man en drie vrouwen gearresteerd. Dit zijn waarschijnlijk de moeders van de kinderen.