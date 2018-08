Boete voor brandweercommandant Leen Schaap

Schaap wist niet dat de kaarten met politiegeld waren gekocht, stelt hij in een reactie op de aangekondigde boete. Smit zou namelijk hebben gezegd dat de tickets afkomstig waren van de beste vriendin van zijn vrouw. Die aandeelhoudster was van de Ziggo Dome.

Schaap: „Ik had geen enkele reden om aan de uitleg te twijfelen. Toen ik hoorde dat Smit de kaartjes van politiegeld had gekocht, heb ik deze, net als de niet gestrafte hoofdcommissaris Aalbersberg, terugbetaald. Want waarom zou ik een kaartje van de politie nodig hebben?”

Schaap en Smit kennen elkaar al dertig jaar. De oud-politiecommissaris was ambtenaar van de burgerlijke stand op de bruiloft van de brandweercommandant. De boete is pikant omdat Schaap zélf orde op zaken probeert te stellen bij de brandweer en integriteitsregels streng laat naleven. Hij verkeert daarom op voet van oorlog met de medezeggenschapsraad en manschappen.

NRC meldt donderdagavond dat naast Schaap negen andere hoge ambtenaren boetes krijgen. Onder wie de plaatsvervangende eenheidschef van de politie Amsterdam Jan Pronker, alsook Willem Woelders, tweede man van de Landelijke Eenheid van de nationale politie. Volgens de NOS zou een van de twee mannen zich bovendien schuldig hebben gemaakt aan ’ongewenst gedrag’.

Politievakbond ACP wil snel in overleg met de korpschef, laat voorzitter Gerrit van de Kamp weten. „We krijgen veel vragen van leden, waarom deze straffen zijn uitgedeeld.” Hij vindt het aantal boetes ’omvangrijk’. „Dat is niet goed voor de politie. We hebben hier veel vragen over. En willen weten wat hier aan de hand is.”