Albert Heijn haalt kropsla terug om salmonella

„Het consumeren van AH Kropsla kan een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen”, aldus de supermarktketen.

Albert Heijn vraagt klanten die de kropsla in huis hebben die terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag dan vergoed.

Salmonella is een bacterie die in de darmen van dieren kan zitten en soms ook op rauwe eieren en in vlees.