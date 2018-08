Onweersfront verlamt Duits verkeer

Blikseminslag gemeten rond 22.30 uur Ⓒ lightningmaps.org

OFFENBACH - Een onweersfront dat donderdag over Duitsland trok, heeft voor veel overlast gezorgd in het verkeer, zowel op de weg, door de lucht als op het spoor. Behalve overvloedige regenval zorgden vooral omgevallen bomen voor de nodige problemen. De brandweer moest honderden keren in actie komen.