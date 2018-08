Bosbrand in Algarve minder hevig

De strijd is echter nog niet gestreden. Omdat er nog verscheidene „hete plekken” zijn, kunnen de vlammen zo weer oplaaien, zeker als de wind toeneemt. Premier Antonio Costa waarschuwde 24 uur eerder dat het nog dagen kon duren voordat het vuur onder controle zou zijn. Het graven van brandgangen met bulldozers heeft in de nachtelijke uren succes gehad. Dat werk gaat donderdagnacht gewoon door.

Door de natuurbrand in het bergachtige gebied rond de stad Monchique is volgens persbureau Lusa al bijna 235 vierkante kilometer met begroeiing, waaronder pijnbomen en eucalyptussen, zwart geblakerd of in de as gelegd. Tot dusver zijn 32 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers hadden rook ingeademd.