Ouderen eenzaam de zomer door

Alleen in juni al, voordat de zomervakantie echt los barstte, kreeg de telefonische hulpdienst Sensoor 1800 telefoontjes meer dan twee maanden daarvoor. Volgens Karen van Engelshoven van de hulpdienst komt dat doordat zomereenzaamheid een ’hardnekkig soort van eenzaamheid’ is. „Ouderen kijken vaker dan gemiddeld televisie, en in de zomer zijn er veel herhalingen. De wekelijkse structuur van gezellige clubs wordt doorbroken en naaste familie en vrijwilligers die langskomen gaan op vakantie.”

Hoogleraar sociologie aan de VU Amsterdam, Theo van Tilburg, zegt dat ouderen ook meer dan anderen gebukt gaan onder de warmte van afgelopen tijd. „Ouderen missen hun ’loopje’”, vertelt de eenzaamheids-expert. „Het is te warm om naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een boodschapje en iedereen die wel eens langs komt, is met vakantie. Je kan er dus vanuit gaan dat ouderen veel minder bezoek krijgen.”

