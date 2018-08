Steeds vaker onverzekerd achter het stuur

Dat geldt niet alleen voor drankrijders en snelheidsduivels, maar ook voor autobezitters die gepakt zijn voor het illegaal afsteken van vuurwerk of agressief gedrag op straat en daarvoor een strafblad hebben opgelopen.

Dat stelt de vergelijkingssite Autoverzekering.nl naar aanleiding van analyse van vragen die bij hen zijn binnengekomen. „De afgelopen maanden hebben we zo’n 20 procent meer bellers die melden uit de verzekering te zijn gegooid of te zijn geweigerd”, zegt Willemijn Kuitenbrouwer.

Exorbitante bedragen voor verkeerszondaar

„Wel is er één verzekeraar - De Vereende - die notoire verkeerszondaars verzekert, maar die vraagt exorbitante bedragen waardoor de jaarpremie drie keer over de kop gaat voor een gemiddelde auto en kan oplopen tot wel €2.500 per jaar. Mensen bellen dan radeloos op om te vragen waar ze nog meer terechtkunnen. Als wij dan zeggen dat er geen alternatief bestaat, is de consequentie dat ze onverzekerd de weg opgaan.”

Het Verbond van Verzekeraars vindt het zeer onverantwoord wanneer mensen zonder verzekering achter het stuur kruipen. „Voor verkeersslachtoffers is het van belang dat auto’s verzekerd zijn. Want als dat niet zo is, wordt het lastig iets te claimen”, zegt woordvoerder Jan-Willem Wits.

Risicoprofiel

„Autoverzekeraars stellen vragen om het risicoprofiel te kunnen bepalen. Daarbij komt ook het strafrechtelijk verleden aan de orde. Als dat er is, volgt een individueel gesprek waarin bepaald wordt of iemand wordt geaccepteerd en tegen welke voorwaarden dat gebeurt”, weet Wits, die zegt dat er een databank is van mensen met een rijontzegging. „Die wordt door verzekeraars ook bezocht om te checken of een (potentiële) verzekerde wel de waarheid spreekt.”

„Jongeren die op de scooter stappen met een paar biertjes te veel op of illegaal vuurwerk afsteken, staan er niet bij stil dat zij hier nog steeds consequenties van merken als ze een paar jaar later een auto kopen”, waarschuwt Kuitenbrouwer.