Acht vuurwerkshows op de Noordzee

Het evenement is het grootste in zijn soort van Europa. Het heeft voor de 39e keer plaats. De vuurwerkshows zijn verdeeld over deze vrijdag en zaterdag en volgende week vrijdag (17 augustus) en zaterdag (18 augustus).

Het vuurwerk wordt op veilige afstand van de toeschouwers afgestoken op een ponton, enkele honderden meters vanaf de kustlijn. De jury zit op het terras van het Kurhaus. Het publiek kijkt toe vanaf het strand en de boulevard.

Spanje, de winnaar van de vorige editie, verdedigt dit jaar zijn titel en sluit het festival af tijdens de finaleavond op zaterdag 18 augustus. De winnaar van dit jaar mag in 2019 zijn titel verdedigen tijdens de jubileumeditie.

Het festival trok vorig jaar 330.000 bezoekers. De organisatie adviseert publiek met het openbaar vervoer te komen.