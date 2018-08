Evacuaties in Frankrijk door overstromingen na zware regenval

Vijf campings in de regio Gard moeten worden geëvacueerd omdat het overvloedige regenwater het waterniveau in de rivieren deed stijgen.

Bij de grootscheepse evacuatie zijn honderden reddingswerkers ingezet. Er zijn meldingen van gewonden. Over aantallen is nog niets bekend. Een 70-jarige man uit Duitsland wordt vermist. De caravan waar hij wilde schuilen werd meegesleurd door de rivier die buiten zijn oevers was getreden. Duikers zouden zijn ingezet in de zoektocht naar de vermiste man.

De man was als groepsleider van een groep Duitse kinderen uit Leverkusen in Frankrijk. De kinderen zijn geëvacueerd van een camping in Saint-Julien-de-Peyrolas, noordoostelijk van Montpellier.

Duikers zoeken naar de vermiste Duitser.

Ⓒ Facebook Gendarmerie de l’Ardèche