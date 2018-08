Man staat 30 jaar bij verkeerde graf dochtertje

Vanaf het moment dat zijn dochter Victoria overleed, twee dagen na haar geboorte, kwam hij regelmatig bij het graf zitten en sprak met haar en huilde regelmatig om het verlies. George deelde zijn hele verdere leven al pratend met haar.

Maar onlangs was de grafsteen plotseling verdwenen. De Engelsman ging op zoek en kwam er al snel achter wat er gebeurd was. De steen is in de jaren ’80 bij het verkeerde graf geplaatst. Pas recent hadden de medewerkers die fout ontdekt en zonder het George te vertellen de steen verplaatst.

„Ik heb blijkbaar jarenlang tegen een stuk grond gepraat waar zij helemaal niet lag,’’ zegt de verdrietige Engelsman tegen de BBC.

Het stadsbestuur van Manchester heeft ondertussen excuses aangeboden. Salt kan nu verder treuren bij het juiste graf.