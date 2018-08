Zwarte zaterdag komt er weer aan

De Franse verkeerspolitie zet zich vooral schrap op de wegen in de Rhônevallei (A6/A7).

Ook elders in Europa kunnen de snelwegen vollopen met vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Vooral in Duitsland is dat zeer waarschijnlijk, volgens de Duitse ADAC.

Ook 4 augustus gold als een Zwarte Zaterdag.

