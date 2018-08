Medvedev waarschuwt VS voor handelsoorlog

Washington heeft nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd vanwege een moordpoging op een voormalige dubbelspion en diens dochter in Engeland. Daarbij werd het zenuwgas novitsjok gebruikt. Rusland ontkent daar iets mee te maken te hebben.

,,Ik wil niet op de toekomstige sancties ingaan, maar ik kan wel zeggen dat wanneer banken of valuta daarin worden betrokken, het mogelijk is om dat een duidelijke verklaring van een handelsoorlog te noemen'', zei Medvedev. ,,Het is dan noodzakelijk te reageren met economische, politieke of - indien noodzakelijk - andere maatregelen. Onze Amerikaanse vrienden moeten dat goed beseffen.''