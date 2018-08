Mexicaanse president zonder bewapende garde

De maatregel van de aanstaande president Andrés Manuel López Obrador is opmerkelijk in een land dat wordt geplaagd door dodelijk geweld van onder meer drugsbendes. Ⓒ AFP

MEXICO STAD - De aanstaande Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (64) schaft het bewapende team dat waakt over de veiligheid van het staatshoofd af. In plaats daarvan laat hij zich bij publieke activiteiten omringen door twintig onbewapende mannen en vrouwen, van wie sommigen arts, advocaat of ingenieur zijn.