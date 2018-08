Oververhitte honden in auto's bij hondenshow

De auto’s stonden op parkeerterreinen rondom de RAI en in parkeergarages. Volgens de politie is het, ook nu de zomerse hitte is afgenomen, in parkeergarages nog steeds zo’n 25 tot 30 graden en kan de temperatuur in auto’s al snel oplopen tot boven de 40 graden.

Drie hondeneigenaren hebben een bekeuring van 750 euro gekregen voor het achterlaten van een hond in een hete auto. Drie anderen kwamen ervan af met een ,,ernstige waarschuwing’’, aldus de politie.