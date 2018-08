Steeds meer mensen willen andere voornaam

Je voornaam veranderen is niet heel makkelijk. Er is altijd een advocaat nodig die een verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank, waarna de rechter erover beslist. Een en ander is geregeld in artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat bijvoorbeeld dat het geen ongepaste naam mag zijn.

Volgens civiel rechter Jan Kloosterhuis van de rechtbank Amsterdam is het belangrijkste dat iemand „echt een goed verhaal” heeft om zijn of haar naam te veranderen. Hij krijgt overigens geen verzoeken van mensen die een rare of extreme naam willen. ,Wel zie ik mensen die een bijnaam hebben, of met een andere naam dan hun voornaam bekend zijn bij familie of vrienden en het dan ook maar willen laten aanpassen.”