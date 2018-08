Ouders Melania Trump Amerikaans staatsburger

Viktor en Amalija Knavs hebben donderdag de eed op de Amerikaanse grondwet afgelegd. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De ouders van first lady Lady Melania Trump zijn Amerikaans staatsburger geworden. Viktor (74) en Amalija (72) Knavs hebben donderdag (lokale tijd) de eed op de Amerikaanse grondwet afgelegd, schrijft The New York Times. Hun advocaat Michael Wildes heeft dat aan de krant bevestigd.