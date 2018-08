Kinderdagverblijven zijn te voorzichtig

Zowel de brancheorganisatie als de ouderorganisatie Boink maken zich zorgen over deze voorzichtigheid. In het AD waarschuwen ze voor de gevolgen van het extreme risicomijdend optreden in de kinderopvang.

„Als kinderen geen risico’s meer ervaren, kunnen ze later niet goed omgaan met weerstand”, zo menen onderzoekers van de brancheorganisatie en de ouderorganisatie.

Kinderen die niet van een trapje mogen springen. Klauterende kleintjes die van opstapjes worden getrokken en op de grond gelegd. En oudere kinderen die het klimrek niet op mogen. Veel kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties durven kinderen niet te veel ruimte te geven omdat ze zich geremd voelen door het toezicht van de GGD en ouders die een kapotte knie niet accepteren.

Waar is het gevaar?

Als kinderen geen risico’s meer mogen nemen, kunnen ze later niet overweg met weerstand. Je creëert een angstige generatie die overal gevaren ziet”, zegt een pedagoog tegenover de krant.

Het is juist belangrijk dat kinderen risico’s nemen, geven deskundigen aan. Kinderen kunnen volgens hen veel leren van een valpartij. „Zo weten ze dat ze het zo niet moeten aanpakken.”