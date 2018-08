Woede om plan eiland voor kust België

Een plan om 1200 meter uit de kust van Knokke zand op te spuiten en daar mooie stranden aan te leggen, levert woedende reacties op.

De Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) stelde twee jaar terug voor een veertig hectare groot eiland aan te leggen. Dat is vooral bedoeld om de kust te beschermen tegen stormen en overstromingen. Maar het is ook een mooie kans de betonnen muur die de Belgische stranden ontsiert, eens te onderbreken met wat anders.

De minister wil vanaf 2020 beginnen met een klein eilandje, om daarna groots uit te pakken.

Maar Knokke-Heist is woest over het volgens hen megalomane plan. Burgemeester Leopold Lippens loopt voorop in het protest.

"Maar nu ben ik potverdorie razend"

„We zijn niet vaak kwaad. Ik zou niet weten waarover ik me moet opwinden. Maar nu ben ik potverdorie razend. Ze gaan hier alles verwoesten”, citeert Het Nieuwsblad het verzet uit het stadje.

Bekijk ook: Levendig Blankenberge

Burgemeester Leopold Lippens gaat persoonlijk rond met protestpamfletten met de tekst „Nee tegen eiland voor de kust van Knokke-Heist.” Op de foto drijft een tanker voorbij en liggen verroeste olievaten op het strand. Lippens heeft er in totaal zevenduizend laten drukken. In de chicste boetieks en juwelenwinkels liggen petities: Knokke-Heist is op het oorlogspad.

De kustplaats vreest een muur van zand tegen de oprukkende zee. En dat kost natuurlijk klanten op het reguliere strand.

„En ondertussen zakt de waarde van onze huizen en appartementen”, zegt Suzanne Souren (91) tegen de krant.

Bekijk ook: Ontdek De Panne

De Nederlandse Jacqueline Teunissen (56) denkt er ondertussen het hare van. Ze heeft een vakantiehuis in Sluis maar komt al jaren élke vakantiedag naar de strandbarretjes op Knokke plage. „Voor de ambiance. Ach, veel kijken de toeristen hier toch niet naar de zee. Wij kijken naar dit”, zegt ze, terwijl ze naar haar Aperol Spritz wijst. „Van mij mogen ze gerust nadenken over dat eiland.”

Galeriehouder Marc Pauwels. „Dit eilandje gaat de grote vloed toch niet tegenhouden? Dan zou Nederland toch net hetzelfde moeten doen? Als het er echt om gaat spannen, dan loopt heel Vlaanderen gewoon onder. Proefeilandje of niet.”

De bewoners denken aan een heuse protestmars richting Brussel.