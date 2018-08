Behandeling gaat fout: vrouw verliest wenkbrauw door masker

Ⓒ Facebook

Franklin - Een vrouw uit de Amerikaanse staat Kentucky, is er op een vervelende manier achtergekomen, dat je voor het gebruik van een verzorgingsproduct altijd goed de instructies moet lezen. Ze trok haar hele wenkbrauw uit haar gezicht, nadat zij er een ’peel off mask’ over had gesmeerd. Een filmpje waarin de vrouw het masker van haar gezicht aftrekt gaat nu het hele internet over.