Zoektocht naar vermiste kat op Schiphol

Vlak voor het boarden ging het mis, toen Mars uit de bench ontsnapte. Sandra zat echter al in het vliegtuig en moest tot haar grote verdriet haar kat achterlaten.

„Het had zo mooi moeten worden. Ik en mijn twee katers op een nieuw avontuur op Curaçao”, schrijft Sandra op Facebook. „Het liep zo anders. Gisteren heeft Mars in blinde paniek zijn bench gesloopt en is ontsnapt vlak voordat hij het ruim in zou gaan. Ik heb hem noodgedwongen achter moeten laten en ben hem nu dus kwijt. Ik zit nu dus samen met de kater Gum te wachten op bericht dat Mars gevonden is en ook nog naar ons toe kan komen.”

Reisorganisatie TUI doet er momenteel alles aan om dat te bereiken. „We hebben flyers opgehangen op de verschillende locaties op Schiphol. De flyer is ook rondgemaild zodat zoveel mogelijk mensen die werkzaam zijn op Schiphol het signalement van de kat hebben en naar hem uit kunnen kijken.”

Sandra heeft het er maar moeilijk mee. „Ik mis mijn grote vent.”