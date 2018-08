Politie toont beelden verdachte liquidatie Amsterdam

De verdachte kwam vermoedelijk op 8 juli via Schiphol Nederland binnen. De politie sluit niet uit dat hij na de liquidatie het land via dezelfde luchthaven heeft verlaten. Ook lijkt het er op dat de man in het centrum van Amsterdam verbleef, aldus de politie.

De schietpartij vond 30 juli plaats in een restaurant aan de Beethovenstraat. Een 62-jarige Amsterdammer, die bekend was bij politie en justitie, raakte hierbij zwaargewond en bezweek korte tijd later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Kroatische bende

Eerder werd al bekend dat het slachtoffer Ivan Serdarusic zou zijn, die zou horen bij een groep Kroatische criminelen van wie er al verscheidene leden zijn omgebracht. Serdarusic zou geen grote bekende in het Amsterdamse criminele milieu zijn geweest. Volgens bronnen van De Telegraaf zou de man grote gokschulden hebben.

Schutter verliest hoedje en wapen

De dader schoot binnen in het restaurant doelbewust op het slachtoffer en rende vervolgens naar buiten. In zijn vlucht is hij waarschijnlijk spullen kwijtgeraakt, waaronder een vuurwapen. De politie heeft langs de vermoedelijke vluchtroute verder een beige hoedje, zwarte laptoptas, handschoen en een wit/blauw kledingstuk gevonden. Op de vrijgegeven beelden is de verdachte met zowel het beige hoedje en de laptoptas, als zonder deze spullen te zien.

Ⓒ Robby Hiel/Politie.nl

