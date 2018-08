Man vindt vuurwapen tijdens het tuinieren

Ook elders in Rotterdam werd donderdag een wapen aangetroffen. De tweede vondst werd gedaan in een portiek aan de Dickensstraat. Ook dat wapen is door de politie in beslag genomen.

Petitie tegen wapengeweld

Bewoners en ondernemers in Rotterdam Zuid zijn een petitie gestart omdat zij het wapengeweld in hun wijk zat zijn. Ook de politie heeft de petitie ondertekend en zegt daarover: „Ook wij willen een mentaliteitsverandering. Dat iedereen zich uitspreekt tegen vuurwapenbezit. Het is niet normaal om een wapen thuis te hebben. Samen met bewoners en ondernemers willen wij die vuist maken.”