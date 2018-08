Voor een artikel in de Telegraaf is hij benieuwd naar je festival-motivatie. Waarom is juist jouw festival helemaal het einde? Mail naar: m.schoolenberg@tmg.nl

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik