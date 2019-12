Nog zes aanhoudingen in zaak-Taghi

Maandagavond werd al bekend dat een van de zussen van Taghi is opgepakt in Vianen in de buurt waar Taghi opgroeide. Politie en OM zien een belangrijke rol weggelegd voor de familie van Taghi die maandagochtend werd opgepakt in Dubai.

Twee van zijn zussen zijn eerder al eens verhoord door de politie. Twee broers zitten vast in Marokko. En eerder deze maand werd ook een neef van Taghi opgepakt in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. De familieleden zouden vooral een schakel vormen tussen Taghi en uitvoerders van misdrijven.

Aanhoudingen om witwassen, wapenbezit en verdovende middelen

In opvolging van de aanhouding van Taghi in Dubai zijn op maandagavond in totaal acht huiszoekingen gedaan en zes verdachten aangehouden. Naast de zus van Taghi zijn het vijf mannen in de leeftijd van 29 en 45 jaar. De huiszoekingen waren in Amsterdam, Huis ter Heide, Utrecht en Vianen. De verdachten zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en bezit verdovende middelen.

Recherchechef Andy Kraag van de landelijke recherche zei maandag al dat met de aanhouding van Taghi de operatie tegen de topcrimineel verre van voorbij is. „We gaan de gehele organisatie ontmantelen”, zei Kraag gisteren.