Vijf vragen over de staking bij Ryanair

Passagiers in Zweden ondervinden hinder van de staking bij Ryanair Ⓒ EPA

Amsterdam - Veel Nederlanders die een reis bij Ryanair geboekt hebben, maken zich zorgen over hun welverdiende vakantie. Komt die in gevaar door de staking bij de luchtvaartmaatschappij? En wat moeten ze doen als ze financiële schade oplopen? De Telegraaf geeft antwoord op vijf vragen over de staking.