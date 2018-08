Opmars transgenders in Amerikaanse politiek

De meesten stellen zich kandidaat namens de Democraten, sommigen zijn onafhankelijk kandidaat of verbonden aan de Groene Partij.

Zo dingt Kim Coco Iwamoto zaterdag op Hawaii mee naar de Democratische kandidatuur van plaatsvervangend gouverneur. Christine Hallquist heeft in de staat Vermont het meeste geld ingezameld voor haar kandidatuur voor het gouverneurschap, waarmee ze komende dinsdag de Democratische nominatie hoopt binnen te halen. In Massachusetts is Alexandra Chandler een van de kandidaten die een gooi doet naar een zetel in het congres.

Christine Hallquist Ⓒ REUTERS

Indien een van hen wordt gekozen, dan zou dat de eerste openlijke transgender zijn die een dergelijke functie bekleedt namens een grote partij in de VS.

„Ik begrijp de historische betekenis”, zei Hallquist onlangs in een interview. „Maar de mensen kiezen mij om wat ik voor Vermont ga doen. Heel weinig mensen stemmen op mij omdat ik transgender ben.”

De verkiezingen vinden plaats op het moment dat de rechten van transgenders onder druk staan. Onder de (Democratische) president Barack Obama werden die rechten verruimd, maar de Republikeinse president Donald Trump draait veel verworvenheden terug.

Vorig jaar werden tien transgenders gekozen in politieke functies, van gemeenteraden tot parlementiërs in een van de vijftig staten.