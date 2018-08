EU vraagt Moskou om behandeling hongerstakende regisseur

Oleg Sentsov zou als gevolg van zijn hongerstaking op het randje van leven en dood zweven. Ⓒ AFP

BRUSSEL - De EU maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de in West-Siberië gedetineerde Oekraïense regisseur Oleg Sentsov, die sinds 14 mei in hongerstaking is. In een persverklaring zegt de Europese Commissie van Rusland „te verwachten” dat de 42-jarige filmmaker een gepaste medische behandeling in een ziekenhuis krijgt.