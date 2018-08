Na 20 jaar nog geen spoor moordenaar Nicky

Nog altijd komen er tips en informatie binnen, laat een woordvoerder van de politie weten. „Deze lopen we allemaal uit en onderzoeken we.” Inhoudelijke mededelingen kan ze hierover niet geven.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.

Omdat de moord nu twintig jaar geleden is, gaat verjaring meespelen. Moord, doodslag en verkrachting kunnen weliswaar niet verjaren, maar als die niet kunnen worden bewezen kan het zijn dat de zaak alsnog verjaard is. Bijvoorbeeld als alleen een relatief lichter vergrijp - zoals onttrekken aan ouderlijk gezag of ontvoering - bewezen kan worden. Daarvoor gelden verjaringstermijnen tot maximaal twintig jaar, en die zijn nu dus voorbij. „Het onderzoek naar de dood van Nicky richt zich op het vinden van degene die betrokken is bij zijn dood. We doen op dit moment geen uitspraken over de vraag van welke verdenking voor welke strafbare feiten er sprake zou zijn”, aldus de politiewoordvoerder.

De politie hoopt via het verwantschapsonderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen, bijvoorbeeld dat een broer, oom of neef in beeld komt. Via hen zou mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.